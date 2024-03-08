美国波音客机刚起飞就掉轮胎 数辆车受损无人受伤

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（法新社洛杉矶7日电） 美国联合航空公司（United Airlines）一架原定从旧金山飞往日本大阪的波音（Boeing）777喷射客机今天起飞不久后，因轮胎脱落掉到机场停车场而紧急降落。

网路上的影片显示，这架飞机从旧金山国际机场起飞数秒后，轮胎就脱落。

当地媒体KRON4报导，轮胎弹到机场员工专用停车场，机场人员说，有数辆车受损。

联合航空表示，机上有249名乘客。机场发言人亚可（Doug Yakel）说，此事未造成任何人受伤。

波音公司正面临一连串品质管控问题，最近的惊险事件发生在今年1月，当时阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9飞机的舱门在飞行途中掉落。这起事件未造成任何人重伤，但所有波音737 Max 9飞机事后紧急停飞了19天。

法新社报导，联合航空表示，今天这架波音777客机的两个主要起落架各有6个轮子，若其中一些脱落或受损，飞机仍可安全降落。

这架飞机后来安全转降洛杉矶，乘客将于今天稍晚再次启程。

航空专家说，飞机掉轮胎的状况很少见，但不代表有严重的安全问题。

曾任达美航空公司（Delta Air Lines）首席机师的普莱斯（Alan Price）说：「在航空业，如果能避免，我们绝对不希望出现单点故障，这就是一个很好的例子。」他还说：「其余轮胎完全可以承受负载。」

他认为，松脱的轮胎通常是维修问题，不是制造商的问题。 退休机师、南加州大学（University of Southern California）航空安全教授柯克斯（John Cox）也同意这个看法，他说：「我不认为这对波音会有任何影响，因为更换轮胎的是联合航空维修团队。」