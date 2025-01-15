美国联邦机构启动调查洛杉矶野火肇因 寻求真相

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（法新社洛杉矶14日电） 美国联邦机构今天针对引发洛杉矶致命野火的原因展开大规模调查，数百万市民迫切寻求答案。

社群媒体上充斥有关导致洛杉矶野火的种种猜测，这场大火肆虐艾塔迪那（Altadena）和太平洋断崖（Pacific Palisades）高级社区，造成至少24人死亡，并将整个社区摧毁殆尽。

各界猜测的原因包括掉落的电线、蓄意纵火、乱飞的烟火或先前火灾的余烬。但负责调查的美国菸酒枪炮及爆裂物管理局（ATF）助理特别探员主管麦迪纳（Jose Medina）表示，目前要下定论还为时过早。

他对记者说：「我们知道每个人都想知道答案，社区也理应得到答案。美国菸酒枪炮及爆裂物管理局会在完成彻底调查后，为大家解答。」

美国菸酒枪炮及爆裂物管理局正与当地执法机构、林务署及联邦检察官办公室合作，展开约75人参与的行动。

麦迪纳表示，火灾调查人员、化学家、电机工程师以及经过训练能侦测助燃剂的嗅探犬，将在现场进行详细调查，以找出2场大火的起火点，同时也将派团队到当地社区和网上搜集线索，并对可能的目击者进行访谈。

麦迪纳说：「我们正在追踪每一条线索，并处理所有实物证据。美国菸酒枪炮及爆裂物管理局决心运用所有可得资源，进行彻底且透明的调查。」

网友纷纷关注一段由越野跑者发布的影片，影片显示他们在太平洋断崖上方山丘的烟雾中仓皇逃跑。

影片中一名男子奥伦（Beni Oren）对「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）说，他们和这场火灾无关，在影片中他们是为了保命而逃跑。

他说：「大家在指责我们，真是让人火大。明明知道我们没做，但看到那么多人提出不同的论述，实在让人难以承受。」