美国航舰赴中美洲打击毒枭 委内瑞拉总统痛批

（法新社卡拉卡斯24日电） 美方已宣布正向加勒比海派遣一支航空母舰打击群，目的是打击毒枭。委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天就此批评，美国「在捏造一场战争」。

美国总统川普（Donald Trump）今年9月启动一场军事行动，派出10架F-35匿踪战机与8艘美国军舰，并宣称在行动中锁定「毒品恐怖主义」。

马杜洛今天告诉国营媒体，「他们正在捏造一场新的长期战争；他们先前承诺永远不再介入一场战争，而他们正在捏造一场我们将预防的战争」。

美方迄今的轰炸行动锁定至少10艘船，并造成逾40人死亡。根据死者家属与所属国家的政府表示，死者大多为平民，其中一些人是在海上作业的渔民。

美国国防部24日宣布，正在部署一支航舰打击群到拉丁美洲的消息，目的是打击贩毒组织，这将大幅升高美国在这个地区的军事火力。报导指出，此举也加深外界对于爆发战争的忧虑。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）24日的声明表示，派遣「福特号」（USS Gerald R. Ford）航舰打击群，是「为支持总统关于瓦解跨国犯罪组织及反制毒品恐怖活动的指令，以保卫国土」。

华府23日宣布与位在加勒比海的美洲国家千里达及托巴哥共和国，举行联合军事演习。而美军驱逐舰「格雷夫利号」（USS Gravely）10月26日到30日，会停泊在千里达及托巴哥共和国首都西班牙港（Port of Spain），美军陆战队的一支分遣队则会与该国国防部共同训练。