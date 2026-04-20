美国路易斯安那州惊传家暴枪击 8童殒命

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（法新社路易斯安那希夫波特19日电） 美国南部路易斯安那州今晨发生一起严重家暴案，一名男子开枪打死8名儿童，其中7人是他的孩子。

根据非营利研究组织「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）的数据，这起清晨发生于路易斯安那州第3大城希夫波特市（Shreveport）一栋民宅的屠杀，是美国两年多来最惨重的大规模枪击事件。

两名女性中枪，伤势严重，其中一人是7罹难孩童的母亲。

警方事后公布枪手身分为31岁男子艾金兹（Shamar Elkins）。他在犯案后劫车逃逸，随后遭警方追捕时被当场击毙。

警方发言人波德伦（Chris Bordelon）告诉媒体：「犯嫌停下车并携枪步出车外，最终我们的员警被迫动手压制对方。」

据现场法新社摄影记者目击，案发的一栋两层小型住宅门上可见5个弹孔，附近有花束被悼念者放置。

波德伦表示，罹难儿童年龄都在12岁以下，8人中有7人是枪手亲生子女，警方「仍在积极调查，试图厘清犯案动机」。

他说：「我们确信犯嫌是本案唯一开枪者，这是一宗家暴纠纷」。

警方表示，艾金兹2019年曾因枪枝案件被捕并认罪，但目前没有发现他过去有其他家庭暴力问题。

希夫波特市长阿塞诺（Tom Arceneaux）告诉媒体：「这是一起可怕事件，尤令人痛心是受害者全都是儿童。」

美国广播公司（ABC）的旗下地方台KTBS报导，两名受伤女性都是头部中弹。

警方告诉法新社，其中一名脸部下半部中枪的女性及时向邻居求救，由邻居于当地时间清晨5时许拨打报警电话。