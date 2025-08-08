美媒：川普要美军准备对多个拉美毒枭动武

（法新社华盛顿8日电） 美国媒体今天报导，在华府今年稍早将多个贩毒集团列为「恐怖组织」后，总统川普正着手准备动用军方力量打击多个拉丁美洲贩毒集团。

纽约时报指出，川普已指示五角大厦准备开始对被视为恐怖组织的贩毒集团动武；华尔街日报指出，川普下令五角大厦准备多项可行方案以便采取行动。

华尔街日报指出，动用特种部队和提供情报支援是讨论项目之一，且任何行动将与外国伙伴协同展开。

白宫发言人凯利（Anna Kelly）未证实相关报导，但在声明中指出，川普「优先要务是保护国土安全，这也是何以他采取大胆举措，将多个贩毒集团和帮派列为外国恐怖组织」。

美国今年2月将委内瑞拉「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）、墨西哥「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）和其他6个拉美贩毒集团列为恐怖组织。

川普政府之后又将委内瑞拉「太阳集团」（Cartel of the Suns）列为恐怖组织，据称这个集团在过去２０多年来将数百公吨毒品走私进入美国。

川普于1月20日重返白宫上任首日签署行政命令，建立指定此类组织的程序，并表示这些贩毒集团「对国家安全构成的威胁已超过传统组织犯罪」。

在媒体报导美国可能针对贩毒集团采取军事行动后，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天坚持「不容任何对我国的入侵」。

薛恩鲍姆以尽最大努力向川普展现她正采取行动打击墨西哥贩毒组织；川普指控这些组织将毒品大量走私进入美国，尤其是芬太尼（fentanyl）。

薛恩鲍姆说：「我们正在合作、也正协同作业，但不容许任何侵入，这点已绝对排除。」

薛恩鲍姆在晨间记者会表示，她会仔细审视川普的命令，还说她已获得保证，不会有美军出现在墨西哥领土的情事。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）