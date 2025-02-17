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美媒：马斯克政府效率部试图进入美税务系统

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（法新社华盛顿16日电） 美国媒体报导，科技大亨马斯克执掌的政府效率部（DOGE）旗下官员寻求获准进入美国税务单位系统，尽管截至今晚为止，这项要求尚未获得批准，但已引发外界警觉。

美国总统川普（Donald Trump）着手削减被视为浪费公帑或有违他政策的公共支出，并由全球首富马斯克（Elon Musk）领导这场运动。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）等媒体报导，DOGE最新要求是让旗下官员能广泛存取美国国税局（IRS）系统、资产和资料集。

根据美国国税局的说法，其中包括整合资料检索系统（IDRS），这套系统可提供某些纳税人帐户的即时资讯，存取权限通常十分有限。

报导提到，截至今天晚间，这项要求尚未获得批准。

尽管如此，美国广播公司新闻网（ABC News）指出，此事已在政府内部及隐私权专家间敲响警钟。他们谈到，给予马斯克接触纳税人私人资料的权限可能极其危险。

前州政府隐私权官员赖德（Elizabeth Laird）现任职于民主科技中心（Center for Democracy and Technology），她告诉美国广播公司：「与联邦政府分享自身最敏感资讯的人之所以这么做，是因了解这些资讯不仅会被合法使用，且会受到妥善处理，并将盗用身分、侵犯隐私等风险降到最低，然而（前述相关）报导却令人对这一前提产生严重质疑。」

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