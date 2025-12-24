美对欧盟前执委等5人拒发签证 指控胁迫社群媒体审查

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美国国务院今天表示，将拒绝对1名欧盟前执委和另外4人发放签证，指控他们试图「胁迫」美国社群媒体平台审查他们反对的观点。

国务院在声明中说：「这些激进人士与被武器化的非政府组织（NGO）推动外国政府的审查制度打压，每次都针对美国发言者和美国企业。」

美方这波措施锁定的对象是前欧盟内部市场事务执行委员布勒东（Thierry Breton）、非营利组织「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的阿迈德（Imran Ahmed）、德国非营利组织HateAid的霍登贝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon），以及总部设在英国的「全球假讯息指数」（Global Disinformation Index）共同创办人梅尔佛（Clare Melford）。

国务院称布勒东是「数位服务法」（Digital Services Act）的主要推手。「数位服务法」对在欧洲营运的各大社群媒体平台祭出内容审核等标准。

欧盟本月稍早以违反「数位服务法」广告透明度和用户认证真实性相关规定为由对科技大亨马斯克（Elon Musk）的社群平台X开罚后，美国政府加强对欧盟规范的攻击力道。

美国政府上周表示欧洲重要企业可能成为反制对象，并点名埃森哲（Accenture）、DHL、Mistral、西门子（Siemens）及Spotify等公司。

华府同时也在攻击英国的「线上安全法」（The Online Safety Act）。「线上安全法」犹如英国版的「数位服务法」，寻求对各大社群媒体平台施加内容审核要求。

白宫上周暂停执行一项与英国的科技合作协议，理由是反对英国科技规范。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在声明中说：「川普总统已表明他的『美国优先』（America First）外交政策拒绝任何侵犯美国主权的行为。」他还说：「外国审查机构对美国言论的越权境外管辖也不例外。」