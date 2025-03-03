美恢复运送弹药 以色列总理谢川普协助对抗伊朗

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天感谢美国总统川普运送遭到美国前总统拜登政府扣留的弹药，称这将有助于「完成对抗伊朗恐怖轴心的工作」。

尼坦雅胡在英文影片声明中说：「川普是以色列有史以来在白宫最好的朋友。」

「他藉着向我们运送所有被扣留的弹药来表明这一点。透过这种方式，他提供以色列所需工具以完成对抗伊朗恐怖轴心的任务。」

尼坦雅胡上个月在与来访的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）举行的记者会上发表过类似言论，称以色列将在美国支持下「完成（对抗伊朗的）工作」。

「抵抗轴心」（Axis of Resistance）是一个获伊朗支持且非正式的反以色列和反西方联盟，成员包括黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）、巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）、叶门叛军「青年运动」（Houthi）等。

今年1月重返白宫的川普恢复对伊朗实施「最大程度施压」政策，与他第1任期内的做法相呼应。

卢比欧昨天说，他已签署声明，加快向以色列提供约40亿美元的军事援助；他还说，政府已撤销拜登任内实施的部分武器禁运。中央社（翻译）