美批准对卡达军售 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎1日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第63天，华府批准对卡达及以色列的重大军售案，并宣布将从德国撤出约5000名士兵。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

美国表示，已批准向波斯湾盟友卡达出售价值40亿美元的爱国者（Patriot）飞弹，以及向以色列出售价值近10亿美元的精准武器系统。

美国国务院在致国会的一系列通知中表示，在中东冲突持续之际，这两笔军售案都被视为支持美国的「外交政策与国家安全」目标。

五角大厦表示，美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令在未来一年内从德国撤出约5000名士兵。

在此之前，总统川普本周曾因与德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）就美以对伊朗战争发生争执后，威胁要从北约盟国德国撤军。

川普告诉美国国会高层领袖，在伊朗的敌对行动已经结束。此前，随着冲突进入第3个月，他面临来自国会要求寻求战争授权的压力。

川普表示，他对伊朗提出的和平谈判新提案感到不满。伊朗官方的伊朗通讯社（IRNA）称，这项提案是透过调解国巴基斯坦转交的。提案细节尚未公开。

一名美国官员表示，在参与对伊朗的行动后，美国海军「福特号」（USS Gerald R. Ford）航空母舰已离开中东。另外两艘航舰「林肯号」（USS Abraham Lincoln）和「乔治布希号」（USS George H.W. Bush）仍在中东地区与其他20艘美国军舰一同驻扎。

●伊朗动向

当地媒体报导，伊朗西北部桑扬省（Zanjan）今天在拆除未爆弹药的行动中，有14名士兵丧生。

伊朗最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）敦促人民发动经济战并「让敌人失望」，因为与美国和以色列的战争以及多年的制裁正带来沉重代价。

穆吉塔巴．哈米尼透过书面声明接着呼吁「优先消费国产商品」，并表示「受损企业的业主应尽可能避免裁员和解雇员工」。

伊朗强硬派司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）表示，德黑兰对与美国谈判持开放态度，但不会接受他所谓在威胁下「强加」的政策。

艾杰在司法部门的「米珊线上」（Mizan Online）网站播出的一段影片中说：「伊斯兰共和国从未回避谈判…但我们当然不接受强加行为。」

●油价股汇动态

油价在伊朗最新谈判提案的报导传出后下滑，但西德州中级原油（WTI）和另一主要美国基准布伦特原油（Brent）都收复部分失地，交易价格稳定在具象徵意义的每桶100美元大关之上。

●其他国家及组织

黎巴嫩卫生部表示，以色列今天对黎南的空袭造成13人丧生，其中包括一个尽管有停火协议、但以色列军队仍发布撤离命令的城镇。

联合国难民署（UNHCR）表示，战争已导致向中东和非洲难民运送援助物资的货运费率飙升。

联合国难民署指出，由于荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的关闭和港口壅塞导致货物必须改道，成本已上涨近18%，引发运送延误。