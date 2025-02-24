美拟向联合国提案结束乌克兰冲突 面临表决挑战

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（法新社纽约联合国总部24日电） 美国无视乌克兰及欧洲盟友，计划今天向联合国安理会和联合国大会提案「迅速结束」乌克兰冲突，但未提及领土完整，这是对美国总统川普强硬处理该危机的初期考验。

自3年前俄罗斯军队入侵乌克兰以来，联合国的权力平衡一直很明显：代表所有成员国的联合国大会（General Assembly）明确且压倒性地支持乌克兰主权，而15个会员国组成的联合国安全理事会（Security Council）则因俄罗斯的否决权陷入瘫痪。

但川普上个月重返白宫后，外交局势发生显着变化，他开始与克里姆林宫展开明确接触，同时将饱受压力的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）斥为「独裁者」。

在这种紧张的外交背景下，乌克兰和其他50多国计划在俄罗斯入侵3周年的今天，向大会提交一份草案，表示「今年」结束战争是「刻不容缓」，并明确重申大会先前的要求：俄罗斯立即停止对乌克兰的敌对行为，并立即撤军。

在外界热烈揣测美国可能会在今天中午于联合国大会投票中弃权之下，华盛顿21日提出一份出乎意料的竞争性草案。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）21日晚间说，美国的决议「简单且具历史意义」，并敦促成员国批准这项决议。

美国的决议没有提及乌克兰的领土完整，而领土完整一直是大会先前通过决议的基石，前总统拜登政府是这项决议最坚定的支持者之一。

外交消息人士根据担任安理会轮值主席中国的讯息表示，美国代表团计划将草案提交安理会表决，这项表决将于今天下午3时举行。

这次表决将使欧洲成员国陷入尴尬的境地。

安理会决议需要获得15个成员国中至少9个成员国的支持，同时不得被5个常任理事国（美国、英国、法国、俄罗斯和中国）中的任何一个否决。

即使欧盟成员国（法国、斯洛维尼亚、丹麦和希腊）与英国在这项投票中弃权，决议仍可能通过。

即便法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和英国首相施凯尔（Keir Starmer）预计本周将赴白宫，就乌克兰问题展开关键会谈，法国或英国是否会准备在30多年来首次行使否决权？

国际危机组织（International Crisis Group）驻联合国主任高恩（Richard Gowan）告诉法新社：「我无法理解巴黎和伦敦如何能支持一份与他们在乌克兰立场上相去甚远的提案，但我也不明白他们如何行使否决权。」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）