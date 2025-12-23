美政府公布新档案 曝川普多次搭乘艾普斯坦私人飞机

2 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美国政府今天公布新一批与已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关的档案，内容显示总统川普搭乘艾普斯坦私人飞机的次数远超以往所知。

最新一批公布的文件包含8000份档案，其中包括数百个影片或录音档。这也包括2019年8月的监视器画面，艾普斯坦正是在当月被发现死于牢房中，并被宣告为自杀。

最新文件还包含一封纽约联邦检察官于2020年1月所写的笔记，当时他们正在调查艾普斯坦的共犯麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）。笔记详述了川普多次搭乘这位金融家的私人飞机。

笔记中写道，「我们昨天收到的纪录显示，川普搭乘艾普斯坦私人飞机的次数，比先前报导（或我们所知）的要多得多」。

文件中部分关于川普的内容无法查证，且没有迹象显示涉及犯罪行为。

其中一项内容来自一封据称是艾普斯坦在狱中写给前美国体操队医纳沙（Larry Nassar）的手写信；纳沙因大肆性侵女性运动员而入狱。

艾普斯坦在信中据称向纳沙抱怨他们两人身陷囹圄，而「总统和我们一样喜爱年轻貌美的女孩。当年轻美女走过时，他喜欢『伸手乱摸』」。

