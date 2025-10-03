美政府关门第2天 川普再扬言裁员施压民主党

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天表态打算兑现先前所言大规模裁减联邦员工，以进一步施压民主党支持相关举措，以终结政府局部停摆的情况。

共和党籍的川普宣布将会见白宫管理及预算局（OMB）局长伏特（Russell Vought），讨论「许多民主党操控、多数是政治骗局的机构中，哪些应该被裁撤，并评估这波裁员是暂时性还是永久性」。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）宣布上述消息，正值联邦政府关门状态迈入第2天，预计约75万名员工被迫放无薪假，涉及多个机构。

伏特昨天告诉共和党籍众议员，这些员工中有许多人将被永久裁员，预计在未来一两天内宣布。这个说法呼应白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）的警告，称裁员「即将发生」。

李威特今天告诉媒体，这波裁员人数很可能「数以千计」。

川普先前强调，他认为裁员是加重民主党压力的方式，称「我们可以趁着政府停摆时采取一些对他们不利且他们无法挽回的不可逆举措」。

参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）双双批评这波裁员威胁是恐吓手段，并表示大举裁员行动在法庭上站不住脚。

两名民主党籍参议员和一名通常在投票时与民主党立场一致的无党籍参议员倒戈，但其余仍投票反对众议院通过、维持政府运作至11月21日的临时开支法案。

杰福瑞斯今天在国会举行记者会时说：「这是川普政府关门第2天，但也是川普执政为美国人民带来混乱的第256天。」

杰福瑞斯指控共和党让联邦政府关门，因为「他们不想为美国劳动阶级提供健保」。杰福瑞斯表示，民主党随时准备与任何人协商，包括与川普和副总统范斯（JD Vance），「努力找到前进的道路」。

民主党目前坚持延长健保补助作为支持临时开支法案的条件。参议院共有100席，若要让这项众院已通过的法案过关，仍需再争取5名民主党参议员支持才能达到60票门槛。