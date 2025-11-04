美政府关门追平最久纪录 旅游旺季恐爆航班延误危机

（法新社华盛顿4日电） 美国政府关门已迈入第35天，追平川普首次总统任期所创下最久的纪录。随着美国将进入一年中最繁忙的旅游旺季，川普政府警告，若情况持续，机场运作可能陷入混乱。

这场联邦政府停摆几乎确定将成为美国史上最久的一次。由于午夜前不太可能有重大突破，政府停摆将迈入第6周。然而，国会内部出现些许迹象，显示可能比以往更接近找到出路。

美国国会未能通过9月30日之后的拨款法案，导致政府运作逐渐停摆。许多福利计画停顿，包括协助数百万美国人购买食物的援助项目。

从空中交通管制员到国家公园管理员约140万名联邦员工被迫无薪休假，或必须无薪上班。

川普政府今天示警，若政府关门持续至第6周，全美机场将面临更严重的人手短缺、排队混乱，甚至部分空域可能被关闭。

美国运输部长达菲（Sean Duffy）在费城记者会上表示：「如果民主党人让这种情况再延续1周，你们将看到大规模混乱局面…将出现大规模航班延误、航班大量取消，甚至我们可能不得不关闭部分空域，因为我们实在无法管理，缺乏足够的空管人员。」

美国汽车协会（AAA）预测，今年感恩节假期的航空旅客人数将创新高，预计有580万人于11月27日前后搭乘国内航班。

目前有6万多名空中交通管制员与运输安全局（TSA）人员在无薪状态下工作。白宫警告，若请病假人数增加，机场报到柜台可能陷入严重混乱。

在2019年的政府关门中，因员工拒绝无薪上班导致机场运作延误，成为当时川普结束停摆的重要因素，当时关门与这次并列史上最久。

部分国会议员希望，纽约市、维吉尼亚州、新泽西州与加州今天举行的一连串选举，能为政府重新开放运作带来政治动能。

然而，两党仍在主要争议点的医疗支出上僵持不下。

民主党人表示，只有在达成延长即将到期的保险补贴协议后，才会投票结束拨款中断，因为这些补贴让数百万美国人能负担得起医疗保险。

但共和党坚持必须先让政府恢复运作，之后才会讨论医疗议题。（编译：徐睿承）