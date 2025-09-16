The Swiss voice in the world since 1935

美政治网红柯克遇刺 白宫高层矢言铲除国内恐怖活动

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）今天矢言称川普政府会瓦解一个他所称、与美国政治网红柯克（Charlie Kirk）遇刺案有关的「庞大国内恐怖活动」。

柯克本月10日在美国犹他谷大学（Utah Valley University）演说时遭枪击丧生，享年31岁。

米勒是在柯克的播客（Podcast）节目中发表上述言论，今天的节目是由副总统范斯（JD Vance）代为主持。

米勒表示：「我们将把我们对于导致这起暗杀事件的组织性运动的所有愤怒转化为力量，去根除并摧毁这些恐怖网络。」

米勒和范斯都声称存在一个正在崛起的左翼极端主义运动，并表示政府现在将以此为目标。

米勒说：「我们将动用司法部、国土安全部及整个政府的所有资源，来识别、干扰、瓦解和摧毁这些网络，为了美国人民，让美国再次安全。」

这些言论是在柯克遇刺案所有细节尚未完全明朗前所发表，已引发一些川普的批评者担心这类行动可能会被用来镇压异议。

近年来在政治两极化急剧加剧及枪枝易于取得的背景下，美国已出现针对两党成员的暴力事件。

美国总统川普去年在竞选期间曾两度躲过暗杀，而明尼苏达州民主党籍州众议员霍特曼（Melissa Hortman）夫妇则于6月遭蒙面枪手杀害。两个月前，民主党重量级人士、宾州州长夏皮洛（Josh Shapiro）的宅邸遭一名男子袭击。

