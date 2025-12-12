美日防长召开电话会谈 提及雷达照射事件

（法新社东京12日电） 日本防卫大臣小泉进次郎今天与美国国防部长赫格塞斯通话时，说明照射雷达事件，双方一致认为中国军方的行动「无助于地区和平与稳定」，且就此同感「深刻担忧」。

这是雷达照射事件于本月初发生之后，美日双方首度举行阁员级协商。小泉在通话结束后告诉媒体上述内容。

小泉也表示，在电话中提到中国与俄罗斯的轰炸机在日本周边共同飞行。小泉表示，已向美方传达将持续在日本周边警戒监视。

两人也确认，将协调于明年初在美国召开双边防长会议。日方有意选在通常国会明年1月开议之前举办。

日方主张，中国航空母舰「辽宁号」的舰载机歼-15（J-15）本月6日在冲绳本岛东南方公海上空，两次对日本航空自卫队F-15战机间歇性照射雷达。当时，航空自卫队F-15战机为了防范领空遭入侵而紧急起飞。

日本航空自卫队战机与美军两架B-52战略轰炸机本月10日在日本海上空训练。这也是继2024年12月以来，B-52轰炸机相隔1年被公布参与日美共同训练。日本防卫省表示，这场演习是为了展现日美的吓阻力。

在美军轰炸机与日本战机飞越日本海后，美国白宫11日表示，美国总统川普（Donald Trump）能同时与中国和日本维持「良好工作关系」。