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美最高法院准DOGE进社会安全系统查个资

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（法新社华盛顿6日电） 美国最高法院今天裁定，总统川普设立的政府效率部（DOGE）可以进入包含数以百万计美国人个人资料的社会安全系统。但有3名自由派大法官投反对票。

美国最高法院之所以做出这项裁决，是因为川普（Donald Trump）政府就联邦地区法院法官霍兰德尔（Ellen Hollander）今年4月裁决提出上诉。

当时霍兰德尔裁定，政府效率部人员不得取得美国社会安全局（Social Security Administration，SSA）的纪录。这些纪录含有可识别个人身分的资料，像是社会安全号码、就医和银行纪录。

美国最高法院今天发布未签署的简短命令，当中表示：「社会安全局得以让局内的政府效率部团队取得本案所指纪录，好让这些成员能进行他们的工作。」

不过，投反对票的大法官之一杰克森（Ketanji Brown Jackson）表示，此举对「数以百万计美国人的隐私（构成）严重风险。…社会安全号码、出生日期、住址、银行帐号、医疗纪录，所有这些及更多（资料）都在其中」。

她还说：「（川普）政府想让政府效率部现在就能不受限制取得这些未匿名的个人资料，不等法院有时间审视政府效率部取得这些资料是否合法。」

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