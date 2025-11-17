美沙深化军事合作 川普证实将售F-35战机

afp_tickers

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天表示，美国将出售F-35匿踪战机给沙乌地阿拉伯。沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）预定明天赴白宫进行会谈。

川普被问到美方是否会在明天的会晤中同意出售这款战机给利雅德时，他表示：「我们会这么做，我们会出售F-35战机。他们一直是很好的盟友。」 利雅德长期以来一直寻求购买F-35战机，而目前在中东地区只有以色列拥有这款战机。 尽管华府试图促使沙乌地阿拉伯与以色列关系正常化，以色列官员仍对向沙国出售这些战机的计画表达担忧。 关于过去曾有争议的另一议题，一名知情人士表示，川普和穆罕默德．沙尔曼将签署有关民用核能合作架构的协议。 沙乌地阿拉伯是全球主要产油国之一，声称希望实现能源多元化，减少对化石燃料的依赖，并寻求透过所谓「123协定」取得美国提供的先进技术。

但此类协定受严格的防扩散规定约束，国会也预料会严加审查任何最终达成的协议。 沙国表示，并不寻求发展核武，且最近与核武国家巴基斯坦建立更强化的国防伙伴关系。

迄今为止，美国仅允许向其最亲密的盟友出售F-35战机，包括多个欧洲的北大西洋公约组织（NATO）盟国和以色列。