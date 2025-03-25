美法官批评政府驱逐做法 称委内瑞拉人待遇不如纳粹

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普政府本月稍早将大批委内瑞拉移民驱逐出境，一名联邦法官今天严厉批评政府做法草率，还说纳粹在第二次世界大战期间所受待遇较好。

川普政府本月15日引用1798年战时「外国敌人法」（Alien Enemies Act），派两架飞机将被指控为帮派分子的委内瑞拉移民送到萨尔瓦多监禁。华府联邦地区法院法官波斯柏格（James Boasberg）同一天发布限制令，暂时禁止川普政府依外敌法驱逐更多人。

美国司法部正寻求取消限制令，由3名法官组成的上诉法院合议庭审理这桩备受瞩目的案件，今天听取口头辩论。

司法部律师恩赛（Drew Ensign）说，波斯柏格的命令「前所未见且严重侵犯行政部门的权力」，并「阻碍总统行使战争和外交事务权力」。

法官米列（Patricia Millett）似乎不同意这种说法，她说，波斯柏格没有质疑川普的总统权力，只是质疑当局拒绝为被驱逐的人举行个人法院听证会的做法。

多名委内瑞拉人的律师说，这些被驱逐的人不是「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）帮派成员，也没有犯罪。

民主党籍前总统欧巴马任命的米列说：「在外敌法下的纳粹待遇都还比较好…在把人驱逐之前，他们还有听证委员会。」

米列说：「在那个周六（3月15日）搭上飞机的人没机会质疑自己被依外敌法驱逐的结果。」

合议庭另一名法官华克（Justin Walker）是由共和党籍的川普任命，他也提到应有法院听证会，但似乎更接受波斯柏格的命令侵犯总统权力的说法。第3名法官韩德森（Karen Henderson）是共和党籍前总统老布希任命。