美派福特号航舰打击群赴拉美 打击贩毒引南美不安

（法新社华盛顿24日电） 美国国防部今天指出，华府正向拉丁美洲部署一支航舰打击群对抗贩毒组织，这将大幅升高美国在这个地区的军事火力。

美国今年9月初展开军事行动，目标锁定据称用以走私毒品的船只，至今多次打击已摧毁至少10艘船。

美国国防部发言人帕尼尔（Sean Parnell）声明表示，派遣「福特号」（USS Gerald R. Ford）航舰打击群，是「为支持总统关于瓦解跨国犯罪组织及反制毒品恐怖活动的指令，以保卫国土」。

这项声明发布前，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，美军前一晚对一艘被指由委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）操控的船只发动攻击，在加勒比海击杀6人。

根据美方数据，美军最新行动使死者人数至少达43人，但美国迄今尚未公布证据，证明这些目标确实涉及毒品走私。

随着美军增强兵力部署，包含匿踪战机及海军舰艇，已引发委内瑞拉担忧，认为美国最终目的是要推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权，而这次派遣航舰打击群势必加剧此类疑虑。

在美国与委内瑞拉军事对峙升温之际，巴西外交顾问表示，巴西担心美国若干预委内瑞拉，将激怒整个南美洲民众，引发动荡。

前巴西外长、现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的顾问阿摩林（Celso Amorim）对这些攻击表达关切。他表示，这些行动在没有确切毒品走私证据下进行，等同于「外部干涉的威胁」。

他说，这些攻击可能会在吉隆坡举行的东南亚国协（ASEAN）峰会期间提出来讨论。（编译：徐睿承）