美破获极左派组织跨年夜洛杉矶连环炸阴谋 4人被捕

（法新社洛杉矶15日电） 美国官员今天表示，有4人因涉嫌参与一个「极左派」反政府组织策划于跨年夜在洛杉矶发动连环炸弹攻击的阴谋，而遭当局逮捕。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在社群平台X发文说，这些嫌疑人属于「龟岛解放阵线」（Turtle Island Liberation Front, TILF）激进分支的成员。

巴特尔形容，龟岛解放阵线是「一个受亲巴勒斯坦、反执法机关和反政府意识形态驱动的极端组织」。

他说，这些人「涉嫌策划于跨年夜午夜时分，在洛杉矶5处不同地点发动连环简易爆炸装置（IED）攻击」。

巴特尔还说，FBI在纽奥良（New Orleans）逮捕另一名与TILF有关、涉嫌策划「另一起暴力攻击」的嫌疑人。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）表示，这些逮捕行动「阻止了一起原本可能在橘郡（Orange County）与洛杉矶（Los Angeles）造成巨大且骇人后果的恐怖攻击阴谋」。

根据刑事起诉书，因策划洛杉矶攻击阴谋被捕的4人分别为30岁的卡洛尔（Audrey Carroll）、32岁的裴基（Zachary Page）、24岁的加菲尔德（Dante Gaffield）与41岁的赖蒂娜（Tina Lai）。

上述4人被控共谋及持有破坏性装置等罪名。

起诉书指出，卡洛尔与裴基曾向一名执法机关线民提供一份长达8页的手写文件，内容详述名为「午夜太阳行动」（Operation Midnight Sun）的攻击计画。

这项计画拟在洛杉矶5处地点放置装有自制「复杂管状炸弹」的背包，攻击两家未具名的美国企业。

文件称，卡洛尔与裴基招募另外两名被告协助执行上述计画，包括「取得制造炸弹的材料，并于2025年12月12日前往南加州莫哈维沙漠（Mojave desert）一处偏远地点，制作并引爆测试用爆炸装置」。

文件补充说：「FBI探员在他们完成组装可实际运作的爆炸装置前，便介入并逮捕卡洛尔、裴基、加菲尔德与赖蒂娜。」

根据刑事起诉书，「TILF也呼吁劳工阶级群起抗争，对抗资本主义」。

起诉书指出，除涉嫌策划在加州发动多起爆炸攻击外，这个组织也被控计划在明年1月或2月攻击美国移民暨海关执法局（ICE）探员与执法车辆，以反制总统川普取缔非法移民的行动。（编译：刘文瑜）