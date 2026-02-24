美称中国核武库快速扩张 吁北京加入新军备管制条约

afp_tickers

3 分钟

（法新社日内瓦23日电） 美国今天指控中国大幅扩充核武库，并重申北京曾秘密进行核试，敦促中国应该加入未来的军备管制条约。

华府表示，「新战略武器裁减条约」（New START）已于本月5日到期，为达成一项「更好协议」铺路，且应将中国纳入其中。

新战略武器裁减条约是美俄最后一项战略核武限制协定，外界担忧条约失效，恐引发全球加速核武竞赛。

美国国务院助理国务卿叶奥（Christopher Yeaw）在日内瓦举行的裁减军备会议上表示，新战略武器裁减条约存在严重缺陷，「未将中国前所未见、刻意、迅速且不透明的核武扩张纳入考量」。

他说：「尽管北京坚称事实并非如此，但中国在不受限制、缺乏透明度、且未说明意图或最终目标的情况下，刻意大幅扩充核武库。」

叶奥还说，「我们认为中国可能在未来4到5年内达到同等水准」，但未进一步说明「同等」的具体含义为何。

据诺贝尔和平奖获奖组织「国际废除核武运动」（ICAN）统计，俄罗斯与美国各自拥有超过5000枚核弹。而新战略武器裁减条约在到期前，将美俄双方部署核弹头数量限制在各1550枚。

华府指控俄罗斯已突破此上限，而中国正迅速接近这个数字。

叶奥说：「北京正朝着在2030年前，拥有足以制造超过1000枚核弹头所需的核裂变材料方向迈进。」

中方反驳称：「中国的核武库与拥有最大核武库的国家不在一个量级。要求中国参与所谓的三边会谈，既不公平，也不合理，更不切实际。」

不过，一名不愿具名的美国国务院资深官员透露，部分讨论已在进行当中。

这名官员告诉记者，在新战略武器裁减条约到期隔天，美中双方代表团已在华府举行一次「准备性」会议，预计明天将在日内瓦展开更具实质性的会谈。

新战略武器裁减条约到期，意味数十年来首次没有条约限制全球最具毁灭性武器的部署，引发外界对新一轮军备竞赛的忧虑。

不过，叶奥认为，在俄罗斯据称违反条约的情况下，对核弹头与发射装置的数量限制「已不再具有意义」。他也指控莫斯科协助「提升北京扩充核武规模的能力」。

叶奥还说，美国并未「放弃或忽视军备控制」，强调「事实恰恰相反」。

他说：「我们的目标，是达成一项更好的协议，迈向一个核武更少的世界。」（编译：刘文瑜）