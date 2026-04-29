美联合多国支持巴拿马 声援抵制中国涉运河争端

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（法新社华盛顿28日电） 美国为首的多国今天发布共同声明，在巴拿马与中国就运河争议发生对峙之际，声援巴拿马，并称北京当局的行为对所有国家构成威胁。

美国国务院发布的声明指出，「我们正密切关注中国采取的针对性经济施压，以及近期影响悬挂巴拿马国旗船只的行动。」

声明表示，中国的行为「是公然试图将海运贸易政治化，并侵犯我们这个半球各国的主权」。

声明说：「巴拿马是我们海运贸易体系的支柱，必须不受任何外来压力干预。任何企图破坏巴拿马主权的行为，都对我们造成威胁。」

这起争议源于巴拿马最高法院1月底发布裁决，撤销长江和记实业旗下巴拿马港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合约，使其丧失运河位在太平洋端的巴尔博亚港（Balboa）及大西洋端克里斯托巴港（Cristobal）的经营权。

长江和记实业拒绝接受法院裁决，指控巴拿马当局非法徵收资产，并已提出国际仲裁。

自巴拿马法院裁决后，悬挂巴拿马旗的船只在中国港口遭到扣留与检查的案件显着增加，外界认为这是中国藉此作为报复手段。

中国曾扬言对巴拿马采取报复，但否认扣留船只，并指控美国造谣。