美解除制裁 巴拉圭前总统卡提斯谢川普展现正义感

（法新社亚松森6日电） 美国财政部今天解除对巴拉圭前总统卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控贪污的卡提斯随后感谢美国总统川普展现出「正义感」。

现年69岁的卡提斯曾于2013至2018年间担任总统，至今在巴拉圭政坛仍颇具影响力。美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）已将他自制裁名单中移除。

巴拉圭执政党「红党」（Colorado Party）党魁卡提斯在社群平台X写道，他怀着「谦卑与满足」的心情接获这个消息，还说「正义在今天得以伸张」。

美国驻巴拉圭大使馆发言人说，相关制裁「已不再符合美国的外交与国家安全政策」，但未提供细节。

美国前总统拜登政府2023年1月冻结卡提斯资产，外国资产管制办公室当时指控他涉及「严重贪腐」，向国会议员行贿，以换取他们支持，但卡提斯始终否认相关指控。

美方今天也解除对卡提斯旗下菸草公司及另外3家企业的制裁。

同属红党的巴拉圭现任总统潘尼亚（Santiago Pena）在X上表示，「乐见美国政府这项决定」。

美国国务院并未证实，随着制裁解除，卡提斯先前被禁止入境美国的旅行禁令是否将同步解除或维持。（编译：刘文瑜）