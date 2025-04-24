美财长会乌总理 称两国应尽快签署矿产协议

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（法新社华盛顿24日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在华府会见乌克兰总理时表示，两国应「尽快」签署一项重要的资源开采协议。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）正在美国访问，目的是在26日前达成一项协议；这项协议将使美国分享乌克兰开采资源和稀有矿物所获的利润。

美国总统川普希望这项协议能够作为俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，前总统拜登向乌克兰提供援助的补偿。

然而，川普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月爆发冲突，导致达成协议的进程受阻。

根据美国财政部的简短声明，贝森特告诉什米哈尔，「必须尽快完成技术性谈判并签署美乌之间的经济伙伴协议」。

声明指出，贝森特称双方会谈「富有成效」。

数周来，美国一直向乌克兰施压，要求乌方接受一项和平协议，然而这项协议可能迫使基辅将俄罗斯目前占领的部分领土割让给莫斯科。

华府扬言，倘若俄乌无法尽快达成协议，美国将退出和平谈判。

川普昨天表示，他相信俄罗斯已经同意和平协议中的部分内容，几个小时后，莫斯科今天凌晨对基辅发动飞弹攻击。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）