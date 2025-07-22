美财长：无理由要求联准会主席立即下台

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（法新社华盛顿22日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）昨天才呼吁对联邦准备理事会（Fed）进行全面检讨，今天则表示他认为没有理由要求联准会主席鲍尔（Jerome Powell）立即辞职。

贝森特接受福斯财经新闻网（Fox Business Network）访问时发表上述言论。鲍尔面临川普（Donald Trump）政府要求降息的压力日益加重，川普最近还针对联准会斥资25亿美元的翻新计画，加强对鲍尔的攻击。

但川普说，他不太可能在鲍尔任期于明年结束前开除他。川普今天还向媒体表示：「我觉得他做得很糟糕，但无论如何，他很快就会下台了。」

贝森特接受电视访问提到鲍尔时又说：「没有任何迹象显示他应该现在立即下台。」

贝森特指出，鲍尔担任联准会主席的任期将于2026年5月结束，如果他愿意的话，鲍尔应该做完他完整的任期。但贝森特又说，如果鲍尔想要提早离任，他也应该这么做。

贝森特昨晚在社群媒体发文，呼吁联准会对「其非货币政策操作展开彻底的内部检讨」，指责联准会偏离使命。

贝森特在社群平台X上发文表示，联准会的「独立性是让美国经济持续成长与维持稳定的基石」。

他又说：「然而，这种自主治理正受到威胁，因联准会的职责不断扩张到超出其核心使命的领域。」但他没有具体说明是哪些政策领域。