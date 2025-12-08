耶诞游行传枪响 瓜地马拉小镇镇长遇害身亡

（法新社瓜地马拉市7日电） 瓜地马拉官员今天表示，一个小镇的镇长参与耶诞游行时遭人枪杀，其中一名随扈也在这起事件中受伤。

瓜地马拉全国市政会（ANAM）说，奥伯罗镇（Obero）38岁镇长马洛奎（Nelson Marroquin）昨天遭遇枪击身亡。奥伯罗镇位于首都瓜地马拉市（Guatemala City）以东70公里处。

瓜国总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）谴责这起枪击事件，并下令展开调查。

如同许多中美洲国家，瓜地马拉饱受帮派暴力猖獗之苦。

根据国家经济研究中心（National Economic Research Center）统计，在瓜地马拉，每10万人就有17.7起谋杀案，为全球平均的两倍。

恶名昭彰黑帮组织「18街」（Barrio 18）的20名成员今年10月越狱，为2024年1月上任的阿雷巴洛政府带来迄今最大危机。目前仍有16人在逃。

瓜地马拉政府上个月宣布，美国将派遣一支联邦调查局（FBI）小组协助追捕这些帮派成员。

在越狱事件发生后，阿雷巴洛撤换了他的内政部长。

美国已将18街列为「外国恐怖组织」。（编译：刘文瑜）