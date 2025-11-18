联准会理事华勒支持连三度降息

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）官员今天表示，由于就业市场依然疲弱、几乎停滞，他支持联准会在12月进行连续第3次的降息。

联准会理事华勒（Christopher Waller）在英国伦敦一场晚宴上表示：「我专注于劳动力市场，而在数月疲弱之后，本周稍晚的9月就业报告，或未来几周的任何数据，都不太可能改变我认为应该再次降息的看法。」

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的任期将于2026年5月结束，华勒是少数被视为可能接替的人选之一。

华勒在今天的活动中表示，虽然企业在4到6周前还处于「不招聘、不裁员」的状态，但现在已开始规划裁员。

他补充说，12月的降息将为防止劳动市场疲软加速提供「额外保险」，并表示他支持再降息25个基点。

今年大部分时间维持利率不变后，联准会已于9月和10月下调基准贷款利率。

但鲍尔上月表示，12月政策会议上再次降息并非「定局」。

华勒认为，进一步降息是「风险管理」的问题，还说目前劳动市场「依然疲弱、接近失速」。

他并指出，川普总统今年的关税似乎只是产生「一次性影响」，不太可能成为持续的通膨来源。

华勒也强调，尽管股市繁荣支撑了「一小部分富裕消费者」的支出，但这不能反映大多数美国人的财务状况，这对经济来说是一个脆弱点。

他预期，即使排除长时间美国政府停摆的暂时性影响，美国实质国内生产毛额（GDP）在2025年下半年可能仍出现放缓。