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联准会连4次维持利率不变 预测通膨攀升成长降温

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（法新社华盛顿18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天连4次会议决定维持利率不变，在美国总统川普关税措施开始生效及地缘政治不确定性增加下，联准会预测通货膨胀攀升、经济成长降温。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）告诉记者，他们会等待数个月以了解关税对通膨、支出和就业的影响，然后再做出更好的决定，这显示下次利率调整可能还需要一些时间才能实现。

就目前而言，鲍尔预期「夏季期间」将了解更多情形，但决策官员似乎对今年是否降息的看法愈来愈分歧。

联准会在2天会议后决定将基准放贷利率维持在4.25%至4.50%区间，决策官员预计今年将会降息两次，类似先前预测。

然而与会官员间歧异增加，小幅过半的官员预测联准会至少降息2次。

联准会维持利率不变的决定可能触怒川普，他曾多次施压联准会降息，今天称鲍尔没有更快地降息是「愚蠢的」。

在联准会公布决策数小时前，川普说：「坦白而言，联准会有一个愚蠢的人。」

他在白宫表示：「我们没有通膨情形，我们只有成功，我想要见到利率下降…或许我应该去联准会，我可以自我任命吗？」

联准会在声明中指出：「经济前景的不确定性减弱，但仍然很高。」

联准会也下修今年经济成长预期，同时上调通膨和失业率预测，此为川普今年4月对几乎所有贸易伙伴徵收10%关税以来，联准会首次更新预测。

联准会今天调降美国今年经济成长率预测至1.4%，低于3月估计的1.7%。

此外，联准会将通膨年增率上修至3.0%，失业率为4.5%。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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