联合国促俄罗斯立即遣返乌克兰被掳儿童

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约联合国总部3日电） 联合国大会今天呼吁立即无条件送回那些被「强制移送」至俄罗斯的乌克兰儿童。在基辅与莫斯科寻求谈判停火之际，此问题显得尤为棘手。

联合国大会（UN General Assembly）以91票赞成、12票反对、57票弃权通过这项不具约束力的决议，俄罗斯是投反对票的国家之一。

这项决议「要求俄罗斯联邦确保所有被强制移送或驱逐的乌克兰儿童立即、安全且无条件返回」。

决议还呼吁莫斯科「立即停止任何形式的强制移送、驱逐、使儿童与家人和法定监护人分离、变更个人身分（包括透过授予公民身分、领养或安置寄养家庭），以及对乌克兰儿童进行洗脑的做法」。

乌克兰指控俄罗斯，自2022年2月冲突爆发以来，至少绑架了2万名乌克兰儿童。

乌克兰副外长贝特萨（Mariana Betsa）表示，俄罗斯应对「历史上最大规模的国家绑架行动」负责。目前已有超过1850名儿童被寻获并送回家园。

贝特萨在投票前于讲台上表示：「如果我们的孩子不能立即、无条件回家，乌克兰就不可能实现公正和平。」

俄罗斯承认，有儿童因安全考量从战区被转移；然而，俄罗斯常驻联合国副大使扎博洛茨卡亚（Maria Zabolotskaya）抨击该决议「充斥虚假指控」。

她说：「每一张投给这项决议的赞成票，都是在支持谎言、战争和对抗。每一个反对的声音，都是在支持和平。」