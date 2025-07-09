联合国统计：今年上半年全球贸易额增逾8.7兆元

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（法新社日内瓦8日电） 联合国今天公布，在美国进口激增和欧洲联盟（EU）出口增长推动下，全球贸易额今年上半年增长约3000亿美元（约新台币8兆7360亿元）。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）经济学家尼吉塔（Alessandro Nicita）表示，尽管美国总统川普以全面性关税引燃商业战争，今年上半年全球贸易仍较去年下半年增长约1.7%。

联合国贸易和发展会议声明指出，「但政策不确定性持续、地缘政治紧张和全球成长趋缓的徵兆，对今年下半年贸易构成风险。」

尼吉塔指出：「美国进口大幅成长是由于关税实施前的预先安排，即美国企业在4月5日关税生效前囤积货品。」

联合国贸易和发展会议报告，服务方面的贸易仍是成长「主引擎」。

全球贸易今年第一季成长约1.5%，第二季预计成长至2%左右。

报告指出：「已开发经济体今年第一季成长超越开发中国家，扭转近期有利于全球南方国家的趋势…这项转变由美国进口增加14%和欧盟出口成长6%所带动。」

然而，开发中国家进口下降了2%。

根据报告，贸易失衡「在过去4季扩大，美国贸易逆差增加，中国和欧盟的顺差则持续扩大」。川普称贸易失衡是他全面实施关税措施的原因。

报告指出，包括钢铝在内的新美国关税「已增添贸易碎片化的风险」。

不过联合国贸易和发展会议称「复苏的迹象仍在」，但将仰赖「政策明确性、地缘经济发展与供应链的适应能力」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）