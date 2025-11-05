联合国警告排放量创新高 全球升温恐达摄氏2.5度

（法新社巴黎4日电） 尽管各国提出一系列新承诺，但联合国今天警告，现有的减排承诺本世纪仍将导致全球升温高达摄氏2.5度，这远不足以避免毁灭性的气候冲击。

科学家普遍认同，相较于前工业时代，升温一旦超过摄氏1.5度恐将引发灾难性后果，必须尽一切努力将升温幅度控制在尽可能接近这个较安全的门槛。

然而，根据联合国环境规划署（UNEP）的报告，全球将在数年内突破摄氏1.5度的门槛，而导致地球暖化的温室气体排放量持续上升，并在2024年创下历史新高。

世界各国领袖6、7日即将在巴西齐聚一堂，为在雨林城市贝伦（Belem）举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）做准备。

随着升温超过摄氏1.5度如今已不可避免，焦点已转向如何能尽快将气温降回风险较低的程度。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在联合国环境署「排放差距报告」（Emissions Gap Report）的发表会上说：「我们的任务很简单，但并不容易：让任何超标的幅度尽量缩小、时间尽量缩短。」

造成这场危机的主要污染大国已被敦促承诺更快、更大幅度的减排，以在本世纪末将升温曲线拉回摄氏1.5度。

然而，联合国环境署的最新评估总结指出，在联合国气候会谈前宣布的最新一轮减碳目标「几乎没有带来任何改变」。

报告的主要科学编辑欧尔霍夫（Anne Olhoff）告诉法新社：「无论是全球层面还是集体层面，目前的雄心和行动都远远未达所需程度。」

最新评估预测，如果全球各国应对气候变迁的集体承诺能完全兑现，到2100年时将导致摄氏2.3度至2.5度的升温。

这对那些因海平面上升和极端气候而面临最大风险的国家构成了无法接受的生存威胁，而全球未能应对这项挑战的失败，将为COP30蒙上阴影。