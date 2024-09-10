对耶稣画像射击，瑞士政治家辞职

自2021年起，萨妮娅·阿梅蒂就一直是进步运动“自由行动”(Operation Libero)的联合会长，也是苏黎世自由绿党成员。 Keystone-SDA

瑞士政治家萨妮娅·阿梅蒂(Sanija Ameti)日前发表了自己向基督教图像射击的照片，引致群情激愤，她也因此辞去了苏黎世自由绿党(GLP/PVL)的领导职务。9月8日晚，她删除了在社交媒体上发表的几张照片并公开道歉。

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瑞士人民党(SVP/UDC)青年党9月9日上午宣布，他们已经针对阿梅蒂提出起诉，称其违犯了宗教与崇拜自由。为抗议疫情措施而成立的“群众运动”(Mass-Voll)的发起人尼古拉·里莫尔迪(Nicolas Rimoldi)也宣布了对她起诉的打算。

瑞士德语区日报《一瞥报》(Blick)报道了阿梅蒂周日在Instagram上发表的照片后，这名32岁的政治家很快就对批评做出回应。她在认识到照片的宗教内容后即删除了这几张照片，还在X上发表推文表示道歉。

阿梅蒂声称自己正巧带了一本艺术目录，而自己之前并未注意到照片里的宗教内容。

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在一片批评声中，她辞去了苏黎世自由绿党的领导职务。根据瑞士德语区公众电视台SRF的报道，该党正在考虑将其从党派中除名。“本党领导层认为，萨妮娅·阿梅蒂继续担任自由绿党成员将会损害自由绿党的声誉。为了杜绝进一步的损害，本党正在要求立即开始对她的除名手续，”该党宣布。

阿梅蒂发表的一张照片显示了她手持运动手枪在进行射击练习，另一张则是被子弹打得千疮百孔的圣母玛利亚和耶稣的照片。