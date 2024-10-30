瑞士人對歐盟的態度有分歧

2024年3月，瑞士總統維奧拉·阿姆海爾特(Viola Amherd)和歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在布魯塞爾。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士人對加入歐盟並不感興趣，但他們非常重視與歐盟簽署的雙邊協議。

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瑞士廣播電視集團SRG針對歐盟議題所做的一項民調顯示，在瑞士，歐洲問題目前正處於關鍵時刻，而這個問題仍是爭議最大的。

近兩萬名瑞士人參加了這項調查，他們所做的回答顯示出很大的分歧。大多數瑞士人認可歐盟對瑞士經濟的重要性，這是一種涵蓋整個政治領域，純粹理性的、出於經濟利益考量的觀點。

然而瑞士人的純感性、出自個人的觀點則顯示出保持距離和漠不關心的態度。

外部内容

因此調查得出的結論是：新一輪辯論的焦點將轉化為：這個問題與我有關，還是與瑞士經濟相關？

調查機構gfs.bern的瑪蒂娜·穆松(Martina Mousson)說：「針對歐盟問題，瑞士的兩極分化十分嚴重，而瑞士人擔心的焦點是瑞士的主權受到影響。這表明在這一問題上瑞士存在嚴重的意見分歧。」

如該圖所示：

外部内容

瑞士廣播電視集團進行的這項調查旨在了解選民的態度。瑞士與歐盟之間關於更新雙邊協議的談判目前已接近尾聲，新一輪的歐盟辯論似乎不可避免，因此這時了解國民的心聲非常重要。

儘管瑞士公眾對這一問題很感興趣，但最近公眾中的相關討論卻較少。國民的濃厚興趣從參與調查的人數就可見一斑：近兩萬人參與了調查。

然而，討論較少可能是暴風雨前的平靜，最遲談判結果出現以後，討論定將再度熱烈起來。

批判性地看待歐盟

那麼，瑞士人對歐盟的看法如何？ 「瑞士人對歐盟的看法褒貶不一，負面情緒略佔上風。瑞士義大利語區的人最抵觸歐盟，因為在提契諾州，由於人員自由流動協議，物價和工資受到了嚴重的影響。

儘管歐盟在瑞士普遍不受歡迎，但它對瑞士經濟的重要性卻得到了廣泛而明確的認可。穆松認為：「這是公眾觀點中的矛盾性。」

看好歐盟的人認為它是一個促進和平與繁榮的共同體，這種好感源於「歐洲理念」- 也就是將歐洲打造成一個具有共同目標和利益的價值觀共同體的理念。

大多數人認為歐盟是官僚主義怪物

這種贊同歐盟的觀點，來自那些把自己視為歐洲人、並重視與鄰國關係的人。但是「對歐盟有好感的人在瑞士是少數群體」瑪蒂娜·穆松說。

大多數瑞士人認為歐盟是官僚主義怪物，會讓瑞士喪失發言權。這樣的觀點很多，諸如：「歐盟是一個官僚怪物；無法妥善應對世界的重大挑戰；不民主」，等等。

瑞士人對歐盟的負面評價「是複雜的、多面向的，主要是出於對自主和自由的捍衛」穆松說。

贊成達成雙邊協議

瑞士民眾對雙邊協議的看法也同樣充滿矛盾。瑞士透過雙邊協議來調節與歐盟的關係。大多數瑞士人認為，如果沒有雙邊協議，瑞士的處境會更糟，雙邊協議也有利於瑞士經濟發展。

然而，大多數人也表示，與歐盟之間的人員自由流動協議導致了大量移民的湧入，給瑞士的社會福利系統帶來了額外負擔。這方面的言論有：「國內工資受到影響」；「雙邊協議推高了房租和房價」，等。

但總體而言，對雙邊協議的評價是正面的。

如該圖所示：

外部内容

gfs.bern研究所的盧卡斯·戈爾德(Lukas Golder)認為，未來的討論將呈兩極化發展：一方面，有一種頭腦清醒的觀點認為，新的雙邊協議對國家有利，有助於經濟發展；另一方面，則是拒絕和疏遠的態度。 「情緒化的觀點在今天似乎更重要，而這些情緒並不一定有利於進一步發展雙邊關係」戈爾德說。

“缺乏有說服力的目標”

穆松則認為，如果有一天這個問題呈現在民眾面前，很可能會導致站位思想-這意味著「許多人不願意表態」。為了避免這種情況的出現，必須有一個對瑞士的未來共同的憧憬。但目前還缺一個這樣的憧憬。穆松說：「在這個問題上，沒有一個有說服力的共同目標。」

(編輯：Giannis Mavris，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

