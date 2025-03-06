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瑞士养老金迎新变革：2026年底起每年多领一个月

从2026年底起，瑞士将发放第13个月的养老金。
从2026年底起，瑞士将发放第13个月的养老金。 Keystone-SDA

瑞士的第13个月养老金将从2026年12月起发放。尽管瑞士议会已对此开了绿灯，但资金来源尚未确定。

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3月3日，瑞士议会国民院也紧随联邦院的榜样，批准了发放第13个月养老金的法律依据。该法案以193票赞成、零票反对、无人弃权的结果获得通过。第13个月养老金将在年底发放，所有在当年符合领取养老金资格的人都将获得该补助，但继承人无权领取。

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预计在2026年，发放第13个月养老金的支出将达到约42亿瑞郎(约合人民币353亿元)。这意味着养老金领取者每年将额外领取一个月的养老金。而第13个月养老金的发放不得导致补充福利领取者的福利被削减。

第13个月养老金的资金来源目前仍不明确。联邦院的相关委员会正在就此问题进行讨论。

瑞士的养老金体系由三大支柱组成：

-第一支柱：国家养老与遗属保险(AHV/AVS/OASI)，提供基本保障，以确保退休人员维持最低生活标准(第13个月养老金涉及这一部分)；

-第二支柱：职业养老金计划，对雇员实行强制性缴费，旨在帮助退休人员维持原有生活水平；

-第三支柱：自愿私人储蓄和投资，为退休后提供额外的财务保障。

2023年，新国家养老与遗属保险养老金的中位数为每月1’855瑞郎，而职业养老金基金的新养老金中位数略低，为1’678瑞郎。

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