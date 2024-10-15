瑞士因猎杀野狼而受到批评

瑞士因其野狼猎杀政策而受到欧洲委员会《伯尔尼公约》办公室的批评。该办公室认为，以 “潜在伤害”为由进行预防性猎杀是对这一野生动物保护公约的曲解。
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《伯尔尼公约》办公室在10月11日发布的信函中重申，只有在狼造成严重损害的情况下，才可进行猎杀。
《伯尔尼公约》是欧洲委员会的一项旨在保护野生动物的国际法条约。瑞士狼保护协会(CHWolf)于2023年12月针对瑞士的狼管理政策向《伯尔尼公约》办公室提出申诉。伯尔尼公约办公室于9月受理了这起申诉，并于10月11日发布了决定。
《伯尔尼公约》办公室在信中还对瑞士在监控狼群损害情况时的不准确性表示担忧。该办公室将于12月向常设委员会提交此案。
信中提到的另一个令人担忧的问题是瑞士政府设定的狼群数量上限。这一上限值被认为定得过于“武断”。加上“出于政治动机”的监管政策可能产生的累积效应，12个狼群的上限值可能导致大规模猎杀。
瑞士狼保护协会主席克里斯蒂娜·斯坦纳(Christina Steiner)也认为猎杀事件背后有政治动机。斯坦纳认为，这项监管政策没有科学依据。
预防性猎杀的法律依据来源于修订后的《狩猎法》。这部法律于2023年11月生效，且有效期有限。此外，该办公室还担心有人为了证明新的猎杀行动合理而篡改数据。
正是针对这些条款规定，瑞士狼保护协会提出了申诉。政府随后获得了表态的机会。联邦当局回应称，主动管理狼群的目的是为了让幸存的狼对人类及其活动产生畏惧感。
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