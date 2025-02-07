瑞士就“尊重地球承载极限”议题进行投票

瑞士就“尊重地球边界”议题进行投票 swissinfo.ch / Helen James

瑞士选民可在2月9日中午之前就青年绿党发起的一项“环境责任动议”进行投票表决。该动议旨在从事遵循自然界承载极限的经济行为。民意调查机构预测该动议将遭遇否决。投票结果将于2月9日当天揭晓。

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瑞士公民将于本周日(2月9日)就一项呼吁在不违反地球生态承载极限的范围之内开展经济实践活动的公民动议做出决策。在秉持左翼立场的青年绿党成功收集了为发起全国公投所需的逾10万个瑞士成年公民的有效签名之后，动议被付诸全民公决。

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瑞士公民每年最多可就国家事务进行四次投票。而此次动议并未获得选民广泛认同与支持-瑞士广播电视集团(SBC，瑞士资讯swissinfo.ch的母公司)委托伯尔尼瑞士实用社会研究学院(gfs.bern)于今年1月中旬就该议题进行的首论民意调查显示，约61%的受访瑞士公民持反对意见，仅37%的受访者对其表示支持，接受调研2%的人则表示尚未做出决定。

此次公投，正值气候变化和生物多样性丧失，所带来的后果引起全球广泛关注之际。美国加州南部持续肆虐的毁灭性山火，只是最新的例证。根据世界气象组织(World Meteorological Organization)发布的数据，过去连续10年，是全球范围内有记录以来最热的10年，而这一趋势在瑞士也有所体现，并触发联合国提出警示。

大幅减少消费

此次诉诸全民公投的动议，建议瑞士制定一项宪法条款，要求在自然界再生能力的限度范围内开展国民经济运行，也就是科学界所说的“地球边界”(亦被称为“地球限度”、“地球界限”、“地球承载极限”，planetary boundaries)。该动议虽然并未针对具体措施做出概述，但它的宗旨是通过法律途径，对资源消耗和超出生态系统承受能力的环境污染行为进行取缔叫停。

根据绿色和平组织瑞士分部进行的一项研究，在瑞士，想要达成尊重地球承载极限的目标，需要大幅减少消费对环境造成的破坏。该研究发现，瑞士有几项指标“非常关键”。譬如，瑞士境内的二氧化碳排放量超出地球承载极限的19倍。而生物多样性的丧失程度和水资源的使用量则分别超出地球承载极限3.8倍和2.7倍，这也同样是值得关注和令人担忧的领域。

联邦委员会以及议会、瑞士人民党、持中右翼立场的青年激进自由党派人士和中间党都建议民众在投票时对该动议予以否决。他们认为，这一动议一旦通过，将会对经济和社会产生负面影响，使瑞士变得贫穷。该动议的支持阵营则包括绿党和社会民主党，以及由多家瑞士非政府组织所自发组成的联盟和83名公开发声宣布支持该动议的瑞士科学家。他们认为，该动议对于确保瑞士在切实保证经济增长不以人类或地球为代价方面发挥自己的一己之力可谓至关重要。

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倘若该动议得以通过，那么联邦政府和各州政府未来将有十年的时间来实现这一目标。动议委员会并未明确提供譬如相关法规、禁令或激励举措等具体实施措施。制定具体措施将是议会的职责。不过，经提议的宪法新条款强调，政府相关行政管理部门必须避免采纳任何可能会导致有违瑞士本国或他国社会公正的措施。

该动议的支持者也切实提出了一些建议。这些建议包括：将营养体系转向植物性饮食；采取措施以减少食物浪费；实施能源转型，摒弃化石燃料，转而使用可再生能源；以及鼓励发展以充分利用技术和数据来确保高效使用能源和可持续生活方式的”智能”城市。

少数人决策

并非所有居住在瑞士的人都能参与2月9日的投票。只有年满18周岁且已脱离监护的瑞士公民才有资格就国家事务进行投票。选民可通过邮寄选票的方式或亲自前往投票箱参与投票。居住在瑞士境外的选民，则必须在居住地的瑞士大使馆或领事馆登记为选民。总共约有550万人可以参与全民公投。这一数字约占瑞士全国900万左右人口的三分之二。

居住在瑞士、但没有瑞士国籍的人不能参与投票-尽管该群体约占瑞士人口的四分之一之众。

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通常情况下，瑞士约有半数符合资格的选民参与投票。根据联邦统计局提供的数据，在过去十年间，年平均投票率在41%至57%之间浮动。实际上，这意味着需要赢得约150万张选票的支持，才能让付诸公投的公民复决或公民动议得以通过。而后者还需要得到逾半数州的支持，这就给予了较小的州以更大的权重。

由于此次诉诸公投的“环境责任动议”要求修改宪法，因此也必须得到逾半数州的同意。

两个州将就最低工资进行表决

部分瑞士选民也将参与本周日的州级投票。目前，瑞士的两个州正针对最低工资问题进行斟酌。索洛图恩州的一项动议要求将最低工资设定为每小时23瑞郎(约合人民币181.57元)，而巴塞尔州的另一项动议则建议将基本工资下限划定为22瑞郎(约合人民币173.67元)。这两个州并非首个设定工资下限的州。汝拉州、提契诺州、纳沙泰尔州和巴塞尔城市州都已相继推出了类似的解决方案。

卢塞恩州的一项动议则要求将州级和市镇级公投及选举的合法投票年龄下限由18周岁降至16周岁。其他几个州都曾否决了类似提案。格拉鲁斯州则是个例外，该州于2007年已将最低投票年龄设定为16周岁。

(编辑：Samuel Jaberg/ds，编译自英文：张樱/xy)