瑞士提高遗产税是否会将超级富豪逼走？

在瑞士，60%的超级富豪的财富是从亲人那里继承来的。 Keystone / Gaetan Bally

青年社会党提交了一份公民动议，呼吁对超级富豪征收50%的遗产税之后，瑞士的亿万富翁们公开表示要搬离瑞士。瑞士怎么了？

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2022年，青年社会党(Juso)发起了一项公民动议，要求对超过5000万瑞郎(约合8亿人民币)的遗产征收50%的遗产税。

据左翼党派人士估计，该提案每年可令政府获得60亿瑞郎的额外收入，青年社会党希望将这笔钱投入到环境保护、可再生能源和公共交通领域。

这项所谓”未来动议“的支持者认为，那些最富的人对气候变化负有主要责任，因此应该让他们做出补偿。

瑞士的许多人显然赞同这一观点，因为青年社会党在今年2月就收集到了促成全国投票所需的足够公民签名，该项投票最早将于2026年举行。

逆潮流行动

这个大幅提高超级富豪遗产税的想法与减轻普通民众遗产税负担的大潮流形成了鲜明的对比。

20世纪90年代中期至21世纪初，瑞士许多州对税收政策进行了改革，取消了继承近亲遗产的遗产税。

在欧洲也出现了类似的趋势。

自2000年以来，奥地利、捷克共和国、挪威、斯洛伐克和瑞典也纷纷取消了继承税或遗产税。

按照经济合作与发展组织(OECD)一份报告的说法，近期各国做出取消遗产、继承和赠与税决定的原因是因为缺乏政治支持。

在一些国家，相对微薄的遗产与高昂的行政负担造成的不对称，也被认为是原因之一。

瑞士的遗产税：目前的情况 瑞士在联邦层面不征收遗产税，但除施维茨州和上瓦尔登州(Obwalden)外的所有其他州都征收遗产税，但有一定的条件限制。 死者与继承人之间的关系在此起着决定性作用：在大多数州，配偶和直系后代继承的遗产免税。 遗产税的税率也是累进式税率，在大多数情况下会乘以一个由死者与继承人之间关系决定的系数。 以苏黎世州为例：如财富管理和家族理财公司Centro LAW所解释的那样，配偶和直系后代免征遗产税；父母遗产的免税额最高可达20万瑞郎，兄弟姐妹的免税额最高可达1.5万瑞郎。 在其他情况下，税率为累进税率。继承金额不超过3万瑞郎的税率为2%，超过150万瑞郎的税率则升至6%。 根据关系远近程度，税率分别乘以不同系数：父母关系乘以 1；祖父母关系乘以2；兄弟姐妹乘以3；姑姑和叔叔乘以5，无亲属关系者的税率乘以6。

外部内容

那么有人提出： 瑞士对超级富豪征收50%遗产税的做法是否会导致工业巨头外流？

至少有人是这么认为的。本月初，施泰德铁路公司(Stadler Rail)公司总裁彼得·斯普勒(Peter Spuhler)在接受《周日报》(SonntagsZeitung)采访时，就曾表示：”青年社会党这是在逼我移民。“

据估计，斯普勒的财产超过30亿瑞郎，如果瑞士选民通过这一动议，那么他的后代有一天将不得不缴纳至少15亿瑞郎的遗产税。

绝非巧合

瑞士的超级富豪们面对该动议感到担忧的理由非常充分，根据瑞士经济研究机构(KOF)的一项调查显示，在瑞士最富有的300人中，约60%的财富是继承来的。

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然而，瑞士成为超级富豪的首选居住地也绝非巧合。经济研究所专门负责不平等问题的经济专家伊莎贝尔·马丁内斯(Isabel Martinez)说，富人可以在这里设立家族财富管理办公室，从而节省税收。”私人资本收益无需缴纳所得税。但瑞士有财富税，而对于超级富豪来说，这更像是一种变相的所得税。”

不过她认为，从国际上来看，50%的遗产税仍然太高了，引入这么高的遗产税很有可能会适得其反。

她说：”如果超级富豪移居国外，瑞士失去的将不仅是遗产税，还包括每年的所得税和财富税收入。“

而这正是斯普勒所警告的，他告诉《周日报》，他正在考虑移民奥地利(奥地利宪法法院于2008年废除了遗产税)，这样可以防止他的后人为了支付青年社会党提议的50%的遗产税而将公司卖给”只想赚快钱的中国人或海外私人股本投资者”。

但是，马丁内斯并不认为真需要这样做，她说：”我很难想象，如果有人继承了一个十分盈利的大公司，会找不到一个愿意借钱给他们支付遗产税的银行。“

(编辑：Marc Leutenegger/ts，编译自德文：杨煦冬/dh)

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