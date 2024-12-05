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瑞士议会确认：第13个月养老金将于每年12月发放

瑞士第13个月养老金将于每年12月支付。
瑞士第13个月养老金将于每年12月支付。 Keystone-SDA

瑞士联邦院12月4日确认，第13个月老年养老金将从2026年12月起如期发放。

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今年3月3日，58.2%的瑞士选民赞成左翼提出的“退休后更好生活”动议。该动议建议每年多支付一个月的养老金，向那些难以维持生计的退休人员施以援手。

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该动议将于2026年生效，预计每年支出约为42亿瑞士法郎(约合人民币344.5亿元)。为筹措资金，瑞士增值税(VAT)将上调0.7个百分点。

额外的这笔养老金将支付给所有符合领取国家老年养老金资格的人。此补贴不会影响每月养老金金额，也不会计入计算补充福利资格的收入范围。

国民院暂未对养老金的具体资金来源表态。预备委员会认为，养老基金的财务状况暂不需要立即确定资金来源，议会应该花些时间进一步分析。

-瑞士总人口中，退休人员占比约28.4%；根据2020年中国第七次人口普查的数据，中国60岁及以上人口约为2.64亿，占总人口的18.7%，但在领取养老金的退休人员在总人口中的占比约为10%左右。

-瑞士目前的法定退休年龄男女均为65岁(当前处于过渡期，60年出生的女性退休年龄保持在64岁，61年出生的女性，退休年龄(按生辰月份)逐渐递增至65岁；中国的法定退休年龄为男职工60岁，女干部55岁，女工人50岁。

-中国目前正在推进延迟退休改革，预计逐步延长退休年龄，目标在未来达到65岁左右(男女统一或接近)。

-瑞士人退休后的平均寿命：男性20年，女性23年；根据世界卫生组织(WHO)的统计和中国相关数据，中国人退休后的平均寿命：男性17-19年，女性26-28年。

-瑞士女性和男性每月平均领取的养老遗属保险金分别为1883和1862瑞郎；根据《中国社会保险发展年度报告》、人力资源社会保障部公开的数据及《经济日报》《人民日报》等官方媒体的报道，中国企业职工平均养老金为3000-5000元，多数地区机关事业单位干部为5000-8000元，农民的基础养老金相对较低，每月200-400元左右，部分经济发达地区会提供额外补贴。

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