聘雇作法涉歧视白人 川普政府要求法院强制调查耐吉

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约4日电） 美国川普政府今天请求法院强制执行对耐吉（Nike）发出传票，调查这家运动用品大厂的聘雇作法是否涉嫌歧视白人。

美国平等就业机会委员会（Equal Employment Opportunity Commission，EEOC）在提交的文件中指出，耐吉「未完整提供所要求的资讯」，因此请求密苏里州法院介入并强制发出传票。

这份文件引述EEOC委员鲁卡斯（Andrea Lucas）于2024年提出的指控，称耐吉可能「透过对白人员工、求职者及培训计画采取差别待遇的模式或作法」而违反法律，并指出耐吉设定目标，要求高阶职位的30%由种族及少数族裔人士担任。

美国总统川普去年11月拔擢卢卡斯担任EEOC主席。川普在2020年第一任期已任命她为委员。卢卡斯一向强烈批评推动多元、平等与包容（DEI）计画。

耐吉形容EEOC的行动是「令人意外且不寻常的升级」，表示公司在调查过程中一直从事「广泛且善意」合作。

耐吉在致法新社的电邮中表示，「我们已向EEOC提供数千页资料及详细书面回覆，并正持续提供更多资讯。」

耐吉强调，「我们致力于公平且合法的聘雇作法，并遵守所有适用法律，包括禁止歧视等相关规定」，称公司相信其计画合法，并将作出回应。

耐吉有时以社会与政治立场作为行销诉求，曾推出以职业美式足球联盟（NFL）前球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）为主角的大型广告活动。卡珀尼克因抗议执法机构中的种族歧视而知名。

2018年耐吉与卡珀尼克合作的媒体宣传活动，获得「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动人士高度赞誉，但遭到川普及其他保守派人士嘲讽与抨击。（编译：徐睿承）