致命气旋长时间侵袭孟加拉 专家：气候变迁所致

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（法新社孟加拉博杜阿卡利县28日电） 孟加拉气象专家今天表示，对当地造成大规模破坏的致命气旋雷马尔（Remal），是他们经历过有史以来形成速度最快、持续时间最久的气旋之一，这个转变要归咎于气候变迁。

强烈气旋雷马尔26日晚间挟狂风巨浪登陆地势较低的孟加拉和邻国印度，造成至少21死、摧毁数千栋房屋，海岸堤防也被冲毁，2国多座城市成了水乡泽国。

孟加拉国家气象局负责人拉曼（Azizur Rahman）告诉法新社，「以滞留陆地的时间来看，这是本国经历过滞留时间最长的其中一次（气旋）」，并表示这个气旋侵袭孟加拉超过36小时。

因慢速移动导致滞留时间拉长的风暴，通常会造成更大的破坏。

拉曼说，这个气旋带来丰沛雨量，一些城市的降雨量至少达到200毫米。

他认为，这个气旋的生成速度比过去几十年来侦测到的几乎所有气旋还要快，「当然，气旋快速生成与滞留时间拉长要归因于气候变迁的冲击」。

拉曼说：「这个低气压在孟加拉湾（Bay of Bengal）花了3天时间转变成强烈气旋…我从未看过一个低气压在这么短的时间内变成气旋。」

他指出：「气旋通常是在孟加拉湾南部和西南部形成，然后需要7天至8天才会转变成强烈气旋。」