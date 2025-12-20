艾普斯坦性丑闻延烧 美司法部公布档案

（法新社华盛顿19日电） 美国司法部今天开始公布大量有关性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的档案，不过许多内容已被涂黑隐去。

公开的资料中包含多张美国民主党籍前总统柯林顿（Bill Clinton）以及滚石主唱米克杰格（Mick Jagger）等名人与艾普斯坦同框的照片。

文件中大量涂黑的内容，加上川普政府对资料释出的严密控管，加深外界质疑这次公开是否真能终结长久以来关于高层掩盖真相的阴谋论。

先前未曾公开的照片中，有一张显示较年轻时期的柯林顿（Bill Clinton）躺在按摩池里，画面的一部分被明显的黑色方块遮住，应是遮住人脸。

另一张照片可见柯林顿与一名黑发女子一同在泳池。这名女子似乎是艾普斯坦的同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell），这名英国前社交名媛因协助艾普斯坦诱拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

白宫随即对柯林顿照片做出回应。

白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）在社群平台X上发文说：「柯林顿就很悠哉、无忧无虑。他当时哪里知道…」白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）则说「我的天哪！」

联邦参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）谴责司法部仅公开局部档案，目的是在「掩盖川普不堪回首的过去」。

川普和艾普斯坦曾有长达15年的交情，两人过去经常被拍摄到一起出现，后来在2004年因一笔房地产交易闹翻。