艾普斯坦案延烧 柯林顿夫妇呼吁作证公开防共和党攻击

（法新社华盛顿6日电） 前美国总统柯林顿及妻子希拉蕊呼吁，有关他们与已故性犯罪富豪艾普斯坦的关系向国会作证应公开进行，以防止共和党将这项议题政治化。

柯林顿夫妇先前被要求在众议院政府改革暨监督委员会闭门作证。这个委员会正调查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）与权势人物之间的关联，以及其相关犯罪资讯的处理过程。

民主党方面表示，这项调查被当作攻击川普政治对手的工具，而非进行真正的监督，川普本人长期与艾普斯坦交好，却未被要求作证。

众议院共和党人士之前威胁，若这对民主党重量级夫妇未现身作证，将依藐视国会法处理。不过，柯林顿夫妇已同意出席作证。

柯林顿（Bill Clinton）今天表示，若作证只在闭门状态下进行，无异于在「袋鼠法庭」受审。他在社群平台X上发文表示：「别再玩把戏，依正当的方式来办：公开听证。」

柯林顿的妻子、前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）则表示，两人早已向由共和党主导的政府改革暨监督委员会「说明我们所知道的」。

她昨天说：「如果你们想要这场对决…那就公开进行吧。」

美国司法部上周公布最新一批「艾普斯坦档案」，超过300万页文件、照片和影片。艾普斯坦2019年在羁押期间身亡。柯林顿的名字时常出现在这些档案中，但目前没有任何证据显示柯林顿夫妇涉及犯罪。

柯林顿承认，2000年代初曾因柯林顿基金会（Clinton Foundation）的人道工作搭乘艾普斯坦的私人飞机，但他从未前往艾普斯坦的私人岛屿。希拉蕊则表示，她与艾普斯坦并无实质往来，从未搭乘其专机，也从未造访他的私人岛屿。