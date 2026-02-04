艾普斯坦案引发英美政坛动荡 川普促各界放下

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天再次呼吁美国人走出性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻的阴影，尽管本案已导致一位着名的英国政治人物面临刑事调查。

英国前驻华府大使曼德森（Peter Mandelson）已辞去国会上议院议员职务，他被指控将机密资讯泄露给已故性罪犯艾普斯坦。

最新一批与艾普斯坦相关的数百万份文件被公布后，相关影响持续在美国发酵，前总统柯林顿（Bill Clinton）和妻子希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）将于本月稍晚赴国会作证。

共和党籍的川普在白宫再次面临有关这位声名狼藉金融家的提问时，他坚称最新一批档案已还他清白。

川普说：「除了这是一场由艾普斯坦和其他人针对我的阴谋之外，没有任何关于我的事情被揭露。」

他说：「但我认为，现在是这个国家该转向其他议题的时候了，像是医疗保健或人们关心的其他事情。」

川普还说，这「不是共和党的问题，而是民主党的问题」，试图将焦点转回柯林顿夫妇身上，并转移外界对档案中提及的川普盟友，包括美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）和亿万富翁马斯克（Elon Musk）的关注。