艾普斯坦案 法国前文化部长贾克朗父女遭调查

（法新社巴黎6日电） 法国金融犯罪检察官办公室今天表示，在性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相关文件揭露新事证后，他们已对深具影响力的前文化部长贾克朗（Jack Lang）及他的女儿展开初步调查。

金融犯罪检察官办公室表示，前文化部长贾克朗和女儿卡洛琳（Caroline Lang）因涉嫌与已故的美国金融家、被定罪的性犯罪者艾普斯坦有财务往来，将因「加重税务诈欺所得之洗钱」罪嫌接受调查。

贾克朗是法国政坛的显赫人物，曾在历届政府中担任多项部长级职务。由于他与艾普斯坦的关联，目前正面临辞去现任法国一所重要文化机构负责人职务的压力。

法国现任外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，他已召见这位86岁的前部长于本周末会面。

贾克朗是最新一批公布的美国文件中，所牵涉到最具知名度的法国人士。这些文件与艾普斯坦有关，他于2019年在狱中身亡，当时他正因性贩运未成年少女的指控面临审判。

法国媒体报导指出，担任巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席的贾克朗，曾多次向艾普斯坦寻求资金或好处；而他女儿卡洛琳的名字则出现在一家与这位声名狼藉的美国大亨共同拥有的离岸公司的公司文件中。

身为电影制片人的卡洛琳已于本2日辞去独立制片人工会主席的职务。

贾克朗曾在不同政府中担任文化部长和教育部长近20年。尽管艾普斯坦在2008年就因教唆未成年人卖淫而被定罪，但贾克朗始终否认对艾普斯坦的罪行有任何了解。