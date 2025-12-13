艾普斯坦档案新照曝光 川普、柯林顿皆入列

（法新社华盛顿12日电） 美国民主党国会议员今天公布一批来自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遗产的新照片，其中包括美国总统川普和前总统柯林顿（Bill Clinton）的影像。

其他出现在这批已公布照片中的知名人物，还包括前川普顾问班农（Steve Bannon）、前柯林顿政府财政部长桑默斯（Larry Summers）、导演伍迪艾伦（Woody Allen），以及英国前王子安德鲁（Andrew）。

微软创办人比尔．盖兹（Bill Gates）和维珍集团（Virgin Group）的布兰森（Richard Branson）也在照片中。

艾普斯坦与照片中这些人物的交往早已广为人知，且这些未注明日期的照片似乎并未描绘任何不法行为。

但联邦众议院监督委员会的民主党人表示，「这些令人不安的影像，引发了更多关于艾普斯坦及其与世界上一些最有权势男人之间关系的疑问。」

白宫则指控民主党人公布来自艾普斯坦档案「经刻意挑选」的照片，「试图制造一种虚假叙事」。

白宫发言人杰克森（Abigail Jackson）说：「民主党针对川普总统的骗局已一再被揭穿。」

在今天公布的照片中，还包括情趣玩具的影像，以及一个印有川普肖像和「我超巨大！」（I’m HUUUUGE!）字样的新奇「川普保险套」。