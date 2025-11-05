苏丹内战平民死亡数10月创新高 全球最严重人道危机

（法新社巴黎4日电） 法新社根据非政府组织ACLED的数据分析，自2023年4月苏丹军方与准军事部队爆发内战以来，今年10月已是锁定平民暴力事件丧生人数最多的一个月。

「武装冲突地点与事件数据」（Armed Conflict Location & Event Data，ACLED）专门追踪全球冲突受害者，上月记录死亡人数1545人达单月新高。

上月总伤亡人数则达3000人，略低于2024年10月创下的3240人最高纪录；当时准军事部队在中部阿尔贾济拉州（Al-Jazira）加强火力攻击，在针对平民的暴力事件中，当月有966人丧生。

ACLED透过搜集可靠来源来统计伤亡人数，包括媒体、各类机构及当地合作伙伴。

自2023年4月中以来，此一非政府组织已记录苏丹有近4万9800人死亡，其中约1万5300人是死于锁定平民的攻击，但由于许多受害者尚未被统计，实际死亡人数预料更多。

联合国指出，苏丹战争已迫使数百万人流离失所，并引发当前全球最严重的人道危机。

这场战争在2023年4月15日爆发，目前军方掌控东部与北部地区，准军事的快速支援部队（RSF）则控制整个达佛（Darfur）地区，导致国家支离破碎。（编译：纪锦玲）