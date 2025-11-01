苏丹法舍市落入叛军手中后 疑似持续有大屠杀

afp_tickers

2 分钟

（法新社苏丹港31日电） 非洲东北部国家苏丹的法舍市（El-Fasher）数天前落入准军事组织「快速支援部队」手中后，美国耶鲁大学研究人员今天说，最新卫星影像暗示，当地很可能一直在进行大屠杀。

「快速支援部队」（Rapid Support Forces，RSF）自2023年4月起与苏丹正规军交战，并对法舍进行了长达18个月的围攻，终于在26日将正规军逐出其在苏丹西部达佛地区（Darfur）的最后据点。

法舍沦陷后，陆续传出草率处决、性暴力、援助人员遭攻击、掠夺财物及绑架等事件，当地通讯至今仍大多中断。

耶鲁大学（Yale University）的人道主义研究实验室（Humanitarian Research Lab）发布报告指出，根据最新卫星影像，他们有理由相信法舍人口大多可能「已经死亡、被俘虏或是躲藏起来」。

从27日至今，研究人员一共指认至少31处疑似人类遗体的聚集地点，散布在住宅区、大学校园和军事设施内，「大量杀戮不断发生的迹象清楚可见」。

从法舍顺利逃到附近城镇塔维拉（Tawila）的人告诉过法新社，法舍发生大规模屠杀，孩童在父母眼前遭枪击，有民众在逃难途中遭到殴打和抢劫。

根据联合国（UN）的说法，已有6万5000多人逃离法舍，但仍有数万人受困其中。在快速支援部队对法舍发动最后攻势前，当地约有26万人口。