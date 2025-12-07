若中国不降低贸易顺差 马克宏：欧盟拟祭关税措施

（法新社巴黎7日电） 根据今天刊出的专访内容，日前赴中国进行国是访问的法国总统马克宏表示，若北京不削减对欧洲联盟（EU）的庞大贸易顺差，欧盟扬言采取关税措施加以回应。

马克宏（Emmanuel Macron）结束访中行程返国后，接受法国商业媒体回声报（Les Echos）专访时说道：「我告诉他们，如果他们不做出回应，欧洲人将被迫在未来数月内采取强硬措施。」

他指出，这些措施可能参考美国的做法，「例如对中国进口商品课徵关税」。

回声报指出，2024年欧盟对中国的贸易逆差超过3000亿欧元（约新台币10兆9380亿元）；中国目前是仅次于美国的全球第二大经济体。

欧盟27个成员国无法单独决定各自的贸易和关税政策，对外均由欧洲联盟执行委员会（European Commission）代表出面。

马克宏坦言，推动欧盟所有成员国针对中国关税议题取得共识是一大挑战，例如德国「尚未完全和我们站在同一阵线」。

他告诉回声报，「我们不能永远只是进口，中国企业必须来欧洲」，同时强调不允许中资企业带着「霸权目标」以「掠夺者」姿态行事。

马克宏呼吁说，欧盟需要保护汽车这类较脆弱的产业，但也要提升产业竞争力。