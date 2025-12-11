英博物馆惊爆盗窃案 600余件军事勋章、珠宝被窃

（法新社伦敦11日电） 警方今天表示，英国一间博物馆9月遭窃，超过600件藏品被偷走，包括军事勋章和珠宝，皆为记录英国与前大英帝国殖民地有关的珍藏品。

，亚芬和索麦塞（Avon and Somerset）警方已呼吁公众提供线索，协寻9月25日被监视器拍到在英国西南部布里斯托（Bristol）一栋大楼外的4名男子，该大楼正是收藏品存放地。 警方在针对这起大英帝国与国协收藏品（British Empire and Commonwealth Collection）失窃案的声明中表示：「犯案者共偷走600多件各类文物。」 负责此案的警官柏甘（Dan Burgan）表示：「这些具有重要文化价值的藏品遭窃，对城市而言是重大的损失。」 他还说：「这些藏品中许多是捐赠而来，构成了收藏的一部分，为人们提供对英国历史中多层面部分的见解。」

除了珠宝和军事勋章、徽章及胸针外，其他被盗的藏品还包括雕刻象牙、银器及青铜雕像等装饰性文物。部分自然史藏品也遭窃，其中包括地质标本。 警方表示，他们希望与4名身分不明的男子谈话。这些人在凌晨时分被拍到都戴着帽子或连帽衫，并提着袋子。