英国拟将查哥斯群岛移交非洲国家 川普不再反对

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天不再反对英国依协议将印度洋的查哥斯群岛主权移交给模里西斯。位于该群岛的狄耶戈加西亚岛是美国与英国在印度洋极具战略意义的重要空军基地所在地。

不过，川普（Donald Trump）与英国首相施凯尔（Keir Starmer）通话后，仍在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文警告，若英国协议破裂或美军驻地受威胁，他保留「确保及强化」美国在狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）驻地的权利。

根据去年5月达成的协议，英国将把查哥斯群岛（Chagos Islands）的主权移交给模里西斯，但由美英军方联合运作的基地将以99年租约方式保留。

川普最初支持这项协议，但上个月改变立场。

上月20日，川普称「英国放弃极为重要的土地，是一项极其愚蠢的举措」，并藉此重申美国取得丹麦自治领土格陵兰（Greenland）的必要性，称其为国家安全的重要关键。

川普今天则说，施凯尔已就查哥斯群岛做出「他力所能及的最好协议」。

川普表示：「不过，如果租约在未来某个时刻破裂，或有任何人威胁或危及我们基地上的美军行动及部队，我仍保留以军事手段确保并强化美国在狄耶戈加西亚岛驻地的权利。」

英国首相办公室则指出，在今天的通话中，施凯尔与川普同意「密切」合作推动落实查哥斯群岛协议。